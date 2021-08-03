Экономическая модель России изжила себя – Кудрин

Для перехода к новой модели нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В России пока так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики, а старая модель исчерпала себя. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», – заявил Кудрин.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013-2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4-5% в год. Второй фактор – наращивание внутренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики – это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти – это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», – сказал глава Счетной палаты.