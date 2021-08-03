ВТБ Лизинг профинансировал технику для лесозаготовки в Иркутской области

ВТБ Лизинг передал самоходный мульчер PrimeTech PT-300 красноярскому лесозаготовительному предприятию. Техника стоимостью 34,9 млн руб. приобретена на условиях финансового лизинга сроком на 4 года с авансом 15%. Поставщиком выступил ПКФ «Ремэкс», официальный дилер итальянской техники PrimeTech в регионе.

Мульчер будет использоваться для расчистки просек под строительство линейных объектов в рамках региональной программы, направленной на развитие лесного хозяйства в Иркутской области.

PrimeTech PT-300 характеризуется производителем как универсальная техника, подходящая для решения различных задач. Машина может быть оснащена мульчирующей головкой, стабилизатором грунта, камнедробилкой, асфальтодробилкой и измельчителем. Все насадки можно легко и быстро заменить, что позволяет использовать PT-300 для очистки земель и мульчирования полосы отвода, линий электропитания, противопожарных полос, а также для удаления пней и корней в лесополосе при строительстве и ремонте дорог.

ВТБ Лизинг работает в Красноярске с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.