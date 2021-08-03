Новости

ВТБ Лизинг профинансировал технику для лесозаготовки в Иркутской области

ВТБ Лизинг передал самоходный мульчер PrimeTech PT-300 красноярскому лесозаготовительному предприятию. Техника стоимостью 34,9 млн руб. приобретена на условиях финансового лизинга сроком на 4 года с авансом 15%. Поставщиком выступил ПКФ «Ремэкс», официальный дилер итальянской техники PrimeTech в регионе.

Читайте также:

ВТБ Лизинг на треть увеличил объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 г.
2 августа 2021
Производители спецтехники жалуются на демпинг со стороны китайских компаний
28 июля 2021

Мульчер будет использоваться для расчистки просек под строительство линейных объектов в рамках региональной программы, направленной на развитие лесного хозяйства в Иркутской области.

PrimeTech PT-300 характеризуется производителем как универсальная техника, подходящая для решения различных задач. Машина может быть оснащена мульчирующей головкой, стабилизатором грунта, камнедробилкой, асфальтодробилкой и измельчителем. Все насадки можно легко и быстро заменить, что позволяет использовать PT-300 для очистки земель и мульчирования полосы отвода, линий электропитания, противопожарных полос, а также для удаления пней и корней в лесополосе при строительстве и ремонте дорог.

ВТБ Лизинг работает в Красноярске с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#лизинг":
Все материалы сюжета (20)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Коронавирусом заболели 399 жителей Иркутской области
Аптекарский оборот: россияне снова скупают лекарства, как в начале пандемии
Кобзев сделал прививку от коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании