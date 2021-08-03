Новостройки остаются дороже вторички в 60% российских городов

Аналитики Циан подвели итоги июля на вторичном рынке недвижимости России и сравнили уровень цен с первичным рынком (документ есть у SIA.RU).

Вторичная недвижимость в городах вне столичных агломераций выросла в цене за месяц на 1,1%, за год – на 19,2% – до 71,5 тыс. рублей. В годовой динамике вторичка в регионах дорожает меньше, чем в Московской области. В городах-миллионниках без учета Москвы и Санкт-Петербурга стоимость за месяц увеличилась на 1,1% (аналогично среднероссийским темпам), за год – на 17,7%. Максимальные темпы за год в Омске и Воронеже (32,0% и 31,2% соответственно), за месяц – в Краснодаре и Перми (4,0% и 1,7% соответственно).

Вторичка в городах с численностью населения от 500 тыс. до миллиона подорожала за месяц на 0,9%, за год – на 17,8%.

Наибольшее увеличение за месяц: Севастополе (2,1%), Липецке (1,8%) и Пензе (1,5%), за год – в Севастополе (30,8%), Томске (25,0%) и Иркутске (24,9%). В 30 городах вторичка, даже несмотря на стремительный рост стоимости «квадрата» в новостройках, остается дороже.

Квадрат в новостройках Иркутска стал впервые стоить дороже, чем на вторичном рынке жилья еще весной. По данным на 1 мая, средняя стоимость квадрата в новостройка выросла до 91 тыс. рублей, превысив стоимость «квадрата» вторичного жилья на 5 тыс. рублей. Средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья в Иркутске за апрель увеличилась до 86 тыс. рублей, а с начала года квадратный метр иркутской «вторички» подорожал на 10%.