Почти 25 тысяч самозанятых зарегистрировано в Иркутской области

По данным ФНС, на 1 июля 2021 года в Иркутской области зарегистрировано около 25 тысяч самозанятых. Данный налоговый режим на территории региона введен год назад. При этом с начала действия налогового режима около четырёх тысяч налогоплательщиков прекратили деятельность в качестве самозанятых.

За это время налогоплательщики через приложение «Мой налог» зарегистрировали 1,6 млн чеков – средний доход на каждый составляет около 1,5 тыс. рублей. Общая налогооблагаемая база составила более 2,2 млрд рублей, с которой исчислено 58 млн рублей налога на профессиональный доход, из них уплачено 51 млн рублей (63% - в региональный бюджет и 37% в Фонд обязательного медицинского страхования).