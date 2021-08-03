Большая часть россиян намерены работать, пока позволяет здоровье

Меньше всех надеются на государственное пенсионное обеспечение молодежь и жители Московского региона, сообщает РБК со ссылкой на опрос hh.ru.

Когда россияне собираются уходить на отдых:

30% – когда достигнут пенсионного возраста;

19% – не собираются ждать и уйдут раньше;

6% – планируют работать до 70–75 лет;

42% – будут работать, пока здоровье позволит.

Работать, пока позволяет здоровье, в основном собираются молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45-50%. По регионам в лидерах оказалась Московская область – 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях – 53 и 50% соответственно.

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Как опрошенные копят на пенсию:

17% – имеют накопительный счет или депозит;

14% – инвестируют в ценные бумаги;

13% – вкладывают в недвижимость;

10% – пользуются негосударственным пенсионным фондом;

9% – копят валюту;

1% – используют полисы страхования жизни.

Чаще всего о финансовом обеспечении пенсии заботятся менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы. Меньше всего этим занимаются люди рабочих профессий – только 32% из них откладывают на пенсию.