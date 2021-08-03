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Спасатели ожидают повышения уровня воды в реках Иркутской области

Отметок уровней воды выше критических не ожидается, рассказали SIA.RU в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наблюдается повышение уровня воды в верховьях рек:

  • Уда – на 90-120 см,
  • Иркут – на 61 см,
  • Бирюса – на 30-45 см,
  • Ия, Ока – на 15-20 см.

3 и 4 августа на реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда ожидается повышение уровней воды на 60-120 см, на реке Бирюса, на участке Соляная – Бирюсинск, - колебание в пределах 30-60 см, на р. Витим – колебание в пределах 10-35 см.

На малых реках южного Прибайкалья возможно повышение уровней воды на 50-100 см. На реках Лена, Киренга продолжится понижение уровней воды на 2-10 см.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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