Двум «дочкам» Freedom Holding Corp. присвоены рейтинги на уровне «B/В»

S&P Global Ratings присвоило долгосрочные кредитные рейтинги эмитентов на уровне «B» компаниям Finance Europe Ltd. и Freedom Finance Global Plc. Прогнозы по рейтингам обеих организаций — «Стабильные». Об этом говорится в сообщении агентства.

В то же время присвоены обеим организациям краткосрочные кредитные рейтинги эмитента на уровне «В».

По мнению агентства, Freedom Finance Europe, вероятнее всего, останется важнейшей составляющей расширенной группы в долгосрочной перспективе. Через эту компанию холдинг развивает бизнес на рынках ЕС, в Великобритании и некоторых странах бывшего СССР, в частности в Украине. Организация также играет роль основного контрагента для FFIN Brokerage Services. Таким образом, Freedom Finance Europe является одним из центров прибыли для холдинга, генерируя около 65% ее доходов.

Freedom Finance Global Plc — недавно сформированное подразделение, деятельность которого регулирует Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Организация является финансовым центром холдинга в Казахстане и обеспечивает постепенное развитие розничного брокерского бизнеса группы в стране.

«Стабильные» прогнозы изменения долгосрочных рейтингов отражают наши ожидания относительно того, что в ближайшие 12-18 месяцев группа сохранит высокую способность генерировать прибыль, поддерживая при этом как минимум умеренные показатели капитализации, и продолжит переводить клиентов на обслуживание непосредственно в компании группы», — следует из релиза S&P.

В июне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» с «B-» до «B» и пересмотрело прогнозы на «Стабильные». Кроме того, агентство подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги российской и казахстанской «дочек» Freedom Holding Corp. на уровне «B».

Напомним, что акции Freedom Holding Corp. торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq и на российской СПБ Бирже под тикером FRHC.

Справка:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в девяти странах мира. Капитализация превышает $3,9 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 44 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 121 тыс. по итогам июня 2021 года).