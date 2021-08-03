Девять достопримечательностей Иркутской области поборются за звание «Сокровища России»

2 августа в список номинантов добавились еще четыре объекта – в номинациях «Культурный объект», «Национальная кухня», «Традиционный праздник», «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт», рассказали SIA.RU в администрации области.

Всего объявлено девять номинантов:

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в номинации «Культурный объект»;

Сагудай по-байкальски в номинации «Национальная кухня»;

Ёрдынские игры в номинации «Традиционный праздник»;

Бухта Песчаная в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт»;

130-й квартал («Иркутская слобода») в номинации «Общественное пространство»;

Остров Ольхон в номинации «Природный объект»;

Большая Байкальская тропа в номинации «Туристическая тропа»;

Кругобайкальская железная дорога в номинации «Экскурсионный маршрут»;

Джаз-круиз по Байкалу в номинации «Речной и морской круиз».

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