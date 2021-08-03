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Девять достопримечательностей Иркутской области поборются за звание «Сокровища России»

2 августа в список номинантов добавились еще четыре объекта – в номинациях «Культурный объект», «Национальная кухня», «Традиционный праздник», «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт», рассказали SIA.RU в администрации области.

Всего объявлено девять номинантов:

  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в номинации «Культурный объект»; 
  • Сагудай по-байкальски в номинации «Национальная кухня»; 
  • Ёрдынские игры в номинации «Традиционный праздник»; 
  • Бухта Песчаная в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт»; 
  • 130-й квартал («Иркутская слобода») в номинации «Общественное пространство»; 
  • Остров Ольхон в номинации «Природный объект»; 
  • Большая Байкальская тропа в номинации «Туристическая тропа»; 
  • Кругобайкальская железная дорога в номинации «Экскурсионный маршрут»; 
  • Джаз-круиз по Байкалу в номинации «Речной и морской круиз». 

Онлайн-голосование «Сокровища России» проводит журнал National Geographic Traveler. Цель проекта – определить главные достопримечательности страны, а также открыть новые точки притяжения на туристической карте России. Принять участие в голосовании можно до 10 октября на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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