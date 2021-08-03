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Системы фотофиксации установили на участке объездной дороги микрорайона Ново-Ленино в Иркутске

На выезде из СНТ «им. 6-й Пятилетки», рассказали SIA.RU в администрации области.

Также приобретен мобильный комплекс «Дозор-М3», фиксирующий нарушения правил остановки и стоянки. Финансирование из областного бюджета на приобретение и установку комплексов составило 4,8 млн рублей.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, до конца 2021 года за счет регионального бюджета планируется приобрести и установить еще 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений. На эти цели предполагается направить 45 млн рублей.

В целом на дорогах Иркутской области функционирует 140 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и два передвижных комплекса автоматической фиксации «Дозор М». По итогам работы всей системы за первое полугодие 2021 года на территории Иркутской области зафиксировано 432 438 нарушений правил дорожного движения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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