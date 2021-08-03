ТОСЭР Иркутской области обеспечили работой более тысячи человек

Они расположены в четырех моногородах – Усолье-Сибирском, Саянске, Черемхово и Тулуне, сообщили SIA.RU в администрации области.

По состоянию на 1 июля 2021 года в федеральный реестр резидентов ТОСЭР включено 26 юридических лиц, из них 13 в Усолье-Сибирском, четыре в Саянске, три в Черемхово, шесть в Тулуне. В том числе, четыре новых юрлица было зарегистрировано в первом квартале 2021 года.

В пострадавшем от наводнения 2019 года Тулуне резиденты реализуют проекты по комплексной переработке дикорастущего сырья, созданию тепличного лесопитомнического комплекса, строительству бетонных заводов, деревообработке, производству изделий из природного камня и долерита, малоэтажному строительству домов индивидуального пользования.

Всеми резидентами ТОСЭР региона создано более 1 000 новых рабочих мест и вложено свыше 1 млрд рублей инвестиций.