Новости

ТОСЭР Иркутской области обеспечили работой более тысячи человек

Они расположены в четырех моногородах – Усолье-Сибирском, Саянске, Черемхово и Тулуне, сообщили SIA.RU в администрации области.

По состоянию на 1 июля 2021 года в федеральный реестр резидентов ТОСЭР включено 26 юридических лиц, из них 13 в Усолье-Сибирском, четыре в Саянске, три в Черемхово, шесть в Тулуне. В том числе, четыре новых юрлица было зарегистрировано в первом квартале 2021 года.

В пострадавшем от наводнения 2019 года Тулуне резиденты реализуют проекты по комплексной переработке дикорастущего сырья, созданию тепличного лесопитомнического комплекса, строительству бетонных заводов, деревообработке, производству изделий из природного камня и долерита, малоэтажному строительству домов индивидуального пользования.

Всеми резидентами ТОСЭР региона создано более 1 000 новых рабочих мест и вложено свыше 1 млрд рублей инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Коронавирусом заболели 399 жителей Иркутской области
Аптекарский оборот: россияне снова скупают лекарства, как в начале пандемии
Кобзев сделал прививку от коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании