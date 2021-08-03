На спасение Байкала остались считанные месяцы

ЮНЕСКО призывает правительство России остановить ослабление режима охраны озера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в коалиции «Реки без границ».

Как отмечается, комитет выразил беспокойство в связи с разрешением временно расширить диапазон допустимых колебаний уровня Байкала в 2,3 раза.

По словам российского координатора коалиции Александра Колотова, рекомендации ЮНЕСКО конкретизируют пути выполнения поручения президента РФ Владимира Путина об охране Байкала, которое было дано еще в сентябре 2019 года.

«Президент фактически поручил привести управление объектом всемирного наследия в соответствие с предписаниями ЮНЕСКО, и вот теперь, после двухлетней отсрочки, у российских ведомств есть ясные инструкции на этот счет и считанные месяцы для их реализации», – отметил он.

Напомним, что в Байкальске планируют построить курорт за 60 млрд рублей. ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории.

Там может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую нужно вложить не менее 60 млрд руб. Этим проектом могут заняться структуры бывшего владельца комбината Олега Дерипаски.