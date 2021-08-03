Названы главные сложности россиян при поиске работы

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие факторы чаще всего мешают найти подходящую работу. В исследовании (документ есть у SIA.RU) приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

76% респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с некоторыми сложностями в поиске подходящего места работы.

Чаще всего 55% опрошенных соискателей при поиске подходящей работы сталкиваются с несоответствием предлагаемой зарплаты с их ожиданиями. 43% респондентов отмечают, что им сложно найти работу, так как в их регионе недостаточно подходящих вакансий. Еще 30% участников исследования рассказали, что зачастую обещанные работодателем условия работы могут не соответствовать действительности. Почти четверть респондентов (24%) опрошенных найти новую работу мешает небольшой трудовой опыт.

4% опрошенных отметили, что им работодатели отказывали в работе из-за наличия семьи и детей, 3% – из-за физических показателей, а 1% – из-за большого перерыва в работе, связанного с декретным отпуском. В варианте «Другое» 9% респондентов рассказали, что в поиск работы им усложняли невозможность переезда в другой город, а также отсутствие регистрации в России.

«Мы рекомендуем всем работникам чаще делиться отзывами о своих работодателях, а тем, кто ищет работу, заранее проверять всю доступную информацию о компаниях. На сервисе Работа.ру каждый пользователь может поставить оценки работодателю и подкрепить их текстовыми отзывами. Это позволяет российским компаниям выстраивать свой бренд надежного работодателя и привлекать самые ценные кадры на рынке. Для соискателей оценки и отзывы полезны тем, что помогают защитить от недобросовестных работодателей уже на первых этапах знакомства», – прокомментировал Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру