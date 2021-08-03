РУСАЛ впервые в России создал отечественную опору освещения из алюминиевых сплавов

Компания в партнерстве с Красноярским металлургическим заводом (КраМЗ) и компанией Аллюминейт создал и поставил на рынок первую партию отечественных опор освещения из алюминиевых сплавов, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Первая партия из 24 опор производства КраМЗ поставлена клиенту в июле. Заказчиком выступила пятизвездочная гостиница, расположенная во Владивостоке. В опорах предусмотрены все необходимые технологические отверстия, люки и закладные детали. Комплектация умными осветительными приборами компании Аллюминейт позволяет регулировать степень освещенности в зависимости от времени суток, обеспечивает экономию энергии и увеличивает ресурс энергосетей.

Опоры выполнены из анодированного профиля, произведенного из алюминия с низким углеродным следом ALLOW. Благодаря свойствам алюминия опоры устойчивы к коррозии, осадкам и механическим повреждениям, что позволяет использовать их в приморских регионах и в городской среде.

На текущий момент освоена широкая линейка опор освещения. Вся номенклатура включает в себя 16 типоразмеров. Опоры выпускаются из анодированного алюминия в шести цветовых решениях, либо из окрашенного алюминиевого профиля (более 200 цветов по стандарту RAL). По требованию заказчика опору освещения можно оснастить модулем видеонаблюдения, Wi-Fi, тревожной кнопкой, системой звукового оповещения, модулем мониторинга окружающей среды, зарядкой для электромобилей.

Перенос и монтаж опоры осуществляется всего двумя рабочими. Вес опоры из алюминиевых сплавов в два раза ниже, чем у стальных и в девять раз ниже, чем у железобетонных аналогов. Также низкий вес положительно влияет на пассивную безопасность на автомобильных дорогах. Опора не поглощает энергию столкновения, что исключает при аварии тяжелые последствия для пассажиров и водителя.

«Технологичность алюминия в сочетании с технологией анодирования позволяет сохранять внешний вид и характеристики на протяжении десятилетий, а возможности изготовления форм и размеров опор непосредственно под заказчика дают рынку эксклюзивный продукт. Новая продукция отвечает высочайшим экологическим требованиям, а уникальное свойство алюминия – возможность полной вторичной переработки – гарантирует высокую возвратную стоимость после истечения срока эксплуатации. Мы ожидаем, что новая продукция будет востребована при проектировании и реконструкции парков, скверов, спортивных площадок, территории ЖК, улиц и дорог», – отметил заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.