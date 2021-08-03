Антиковидные меры нарушали 94 торговые точки Иркутской области

Всего правоохранители проверили 1100 объектов, рассказали SIA.RU в администрации Прангарья.

Проверялись локальные и сетевые торговые объекты, рынки и ярмарки.

В отношении нарушителей требований указа возбуждено 94 административных производства. Проведено более 200 профилактических и разъяснительных бесед, выдано 44 уведомления о необходимости неукоснительного соблюдения установленных правил.

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий: обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты (без масок), отсутствие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) у продавца, отсутствие социальной разметки, дезсредств.

Как пояснила руководитель ведомства Ольга Степанова, представители торговых объектов должны понять, что проверка соблюдения ограничительных мер – это не разовая акция.

– В зоне особого внимания сотрудников службы находятся субъекты предпринимательской деятельности, ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за нарушения противоэпидемических требований, – сказала Ольга Степанова.