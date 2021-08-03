В 60 школах и детсадах Иркутска завершают ремонтные работы

Об этом сообщил начальник департамента образования администрации города Олег Ивкин.

Для ряда образовательных организаций приоритетными стали замена и ремонт кровель. Такие работы идут в гимназиях №№ 2 и 3, в школе № 31, а также в детсадах №№ 55 и 156, в детском саду № 97 работы уже завершены.

– К замене кровли подрядная организация приступила еще в мае. На специально выделенную площадку были доставлены необходимые материалы. Подготовительные мероприятия не мешали учебному процессу. По договору работы должны завершиться в конце сентября, но уже сейчас практически вся кровля заменена, далее будут проведены отделочные работы, – прокомментировала директор школы № 31 Антонина Корочкина.

Кроме этого, в общеобразовательных учреждениях продолжаются ремонты пищеблоков. За счет средств городского бюджета они проводятся в школах №№ 14, 20 и 39, в восьми детских садах.

Также в текущем году на ремонты столовых впервые были выделены средства из областного бюджета. На них ремонтируют и реконструируют помещения в школах №№ 11,12, 43 и 65.