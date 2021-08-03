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Мурашко призвал привить от коронавируса почти всех пожилых

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Вакцинировать от коронавируса необходимо практически всех пожилых людей, исключение может быть сделано только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские»,— сказал господин Мурашко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, вакцинация «защищает и спасает жизни». Он привел статистику, согласно которой более 98% людей, госпитализированных с коронавирусом, не были привиты от COVID-19.

Министр также прокомментировал информацию о «чипировании» с помощью вакцинации от коронавируса. «Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний»,— сказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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