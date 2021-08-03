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Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл пять районов Приангарья

В зоне задымления находится 25 населённых пунктов Казачинско-Ленского, Киренского, Усть-Кутского, Бодайбинского и Катангского районов. В Усть-Куте и Киренске очень плохая видимость, появился запах гари. Причина – пожары в Якутии, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Сильно горит Якутия. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, который может улучшить ситуацию, – отметил глава региона.

Сейчас в регионе действует 44 пожара. Самая сложная ситуация в Катангском районе. Общая площадь всех пожаров в области - порядка 115 000 га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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