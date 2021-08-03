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Выплаты предоставят пострадавшим от поднятия грунтовых вод жителям Иркутска

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Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал постановление о порядке предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от поднятия грунтовых вод. Оно касается территорий садоводческих некоммерческих товариществ в районе поселка имени Горького и прилегающих к нему садоводств Ленинского округа города Иркутска, а также в районе Плишкинского тракта и пади Грязнуха Правобережного округа города Иркутска, которые оказались в зоне подтопления в июне 2021 года.

Материальную помощь вправе получить граждане, у которых зарегистрированы участки, а также составлен акт об ущербе в результате подтопления. При этом участок должен находиться на территории, на которой был установлен режим «Чрезвычайная ситуация».

Выплата составит 10 тысяч рублей в связи с повреждением посевов сельскохозяйственных растений и 50 тысяч рублей при ущербе имуществу первой необходимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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