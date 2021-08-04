Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с системой Visa запустил личный кабинет лояльности

Теперь держатели карт Visa АТБ, использующие тарифные планы «Кошелек», «Большой кошелек» и «Валютный кошелек», смогут подключить личный кабинет и управлять программой лояльности в мобильном приложении АТБ

Первые 1000 участников, которые успеют подключить личный кабинет с 1 августа до 1 сентября 2021 года получат в подарок от АТБ и Visa 500 баллов на счет.

Держателям карт «Кошелек», «Большой кошелек» и «Валютный кошелек», подключившим новый Личный кабинет лояльности, при использовании карт Visa или MasterCard от АТБ возвращается кэшбэк баллами, где 1 балл равен 1 рублю.

Личный кабинет дает возможность просматривать и следить за историей начислений и выводить полученные баллы на карту АТБ. Вы будете в курсе всех специальных предложений и акций по лояльности от банка.