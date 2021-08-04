Альфа-Банк предложил клиентам рефинансировать кредит под 0%

Альфа-Банк запустил акцию по рефинансированию кредитов. Она продлится по 8 сентября и позволит клиентам не платить проценты в первые три месяца – нужно будет вносить только минимальный платеж по кредиту. Проценты за кредит будут начисляться с четвертого месяца с момента оформления рефинансирования – по сниженной ставке от 5,5%.

Рефинансирование позволяет снизить ставку и уменьшить сумму ежемесячного платежа по кредитам Альфа-Банка или других банков. Плюсы рефинансирования – в возможности получить дополнительные деньги на любые цели без увеличения платежа или сократить ежемесячные расходы на кредит.

«Повышение ключевой ставки повлияло на рост процентов по кредитам по рынку, но нам важно продлить для клиентов комфортные условия. Мы сохраняем минимальную ставку и предлагаем совсем не платить проценты в первые три месяца. При этом срок кредита не увеличивается, и у клиента не будет никаких переплат», – отметил Сергей Бондаренко, руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка.