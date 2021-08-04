Альфа-Банк начал кредитовать малый и микробизнес под поручительство региональных фондов

Альфа-Банк запустил кредитование малого и микробизнеса (ММБ) под поручительство региональных фондов поддержки.

Одна из основных проблем малого бизнеса — нехватка залога, что ограничивает возможный размер кредита. Многие предприниматели сталкиваются с тем, что не могут получить кредит на нужную сумму. В таких случаях Альфа-Банк готов рассмотреть поручительство регионального фонда. Оно может покрывать до 70% выдаваемого кредита.

«Клиенты Альфа-Банка могут получить желаемый кредитный лимит даже если им не хватает своего залога. Мы работаем, в том числе, с крупными суммами. Максимальный объем кредита для малого и микробизнеса в Альфа-Банке достигает 150 млн рублей, срок — 10 лет», — подчеркнула руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

«Мы рады, что именно сейчас, в период восстановления от последствий пандемии, Альфа-Банк открывает для малого и микробизнеса такой актуальный финансовый инструмент поддержки, как поручительство региональных фондов. Сотрудничество банков с фондами расширяет доступ к кредитным ресурсам тем компаниям, у кого недостаточно собственных залогов, и способствует развитию малого бизнеса. Альфа-Банк — давний и надежный партнер московского фонда, за годы нашей совместной работы столичный бизнес уже получил 17,4 млрд рублей на оборотные, инвестиционные и иные цели. Уверен, что новый продукт Альфа-Банка для малого и микробизнеса окажется столь же востребованным и эффективным», — подчеркнул руководитель Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.

На текущий момент Альфа-Банк выдает кредиты ММБ под поручительство фондов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До конца года планируется запустить продукт еще в 24 регионах.