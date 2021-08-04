Новости

Ипотечный портфель Банка Уралсиб превысил 100 млрд рублей

Читайте также:

Спрос иркутян на льготную ипотеку упал на 30%
4 августа 2021
Россия находится на втором месте в Европе по темпам роста ипотеки
2 августа 2021

Ипотечный портфель Банка Уралсиб в июле превысил уровень в 100 млрд рублей. Всего за первые семь месяцев 2021 года банк выдал ипотечных кредитов на 25,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокая динамика во многом обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является Банк Уралсиб.

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Ипотека 6,5%, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека6,5%":
Все материалы сюжета (301)


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
«Вектор»: меньше 1% привитых заболевает COVID-19
Коронавирусом заболели 399 жителей Иркутской области
Аптекарский оборот: россияне снова скупают лекарства, как в начале пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании