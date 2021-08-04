Иркутской области рекомендовали нарастить группировки для тушения лесных пожаров

Лесхоз потребовал нарастить группировки для тушения лесных пожаров и своевременно принимать меры по ликвидации огня в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Об этом 3 августа 2021 года SIA.RU сообщила пресс-служба ведомства .

По прогнозам синоптиков, во всех трёх регионах в ближайшие пять дней сохранится жаркая погода с дефицитом осадков и высокой ветровой нагрузкой. В этой связи в лесах будут действовать максимальные, IV–V, классы пожарной опасности и риски возникновения огня.

В Иркутской области за прошедшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано 5 пожаров на площади, пройденной огнем, 21 084 га. Проводятся работы по тушению 50 пожаров на площади, пройденной огнем, 97 543 га. Для этого привлечено 627 человек, 80 единиц техники, три воздушных судна на тушении и четыре – на авиапатрулировании. В двух муниципальных районах области действует режим ЧС в лесах, еще в десяти – особый противопожарный режим.