Вечерние торги на рынке облигаций Мосбиржа запустит осенью 2021 года

Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.

– Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%, – говорится в сообщении биржи.

По словам Глеба Шевеленкова, директора департамента долгового рынка Московской биржи, сегодня доступ к бирже имеют почти 13 млн физических лиц, объем вложений в облигации которых составляет уже около 1,5 трлн рублей.

Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.

Сегодня на вечерних торгах Московской биржи, которые проводятся в период с 19:00 до 23:50, можно заключать сделки с российскими и иностранными акциями, биржевыми фондами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами.