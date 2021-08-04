Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она призвала россиян не тянуть с прививкой, чтобы минимизировать риск попадания в медицинское учреждение.

Как заметила Попова, среди полностью привитых от SARS-CoV-2 заразились всего 0,7-0,8 процента. А среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, заболевает не более 2,5 процента. Ну а тяжелые формы COVID-19 у вакцинированных встречаются крайне редко.

По состоянию на 4 августа, в Иркутской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привито более 503,8 тысяч человек, что составляет 21,2% населения области. В России первым компонентом вакцины привито более 37,3 млн человек, что составляет четверть (25,5%) населения страны.