Росфинмониторинг создает модуль для слежки за операциями с криптовалютой

Росфинмониторинг, выполняющий в России функции финансовой разведки, выбрал подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Работу за 14,7 млн руб выполнит структура, подконтрольная «Сберу», сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

Разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина предназначена для решения следующих задач, следует из документации.

Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;

Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;

Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.

Согласно закупочной документации, контроль криптовалютных транзакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Кроме того, Росфинмониторинг планирует с помощью модуля криптомониторинга снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».