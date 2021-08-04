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Росфинмониторинг создает модуль для слежки за операциями с криптовалютой

Росфинмониторинг, выполняющий в России функции финансовой разведки, выбрал подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Работу за 14,7 млн руб выполнит структура, подконтрольная «Сберу», сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

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Разработка модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина предназначена для решения следующих задач, следует из документации.

  • Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
  • Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
  • Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.

Согласно закупочной документации, контроль криптовалютных транзакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Кроме того, Росфинмониторинг планирует с помощью модуля криптомониторинга снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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