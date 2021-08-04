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Участки Саянска появились в сервисе «Земля для застройки»

На Публичной кадастровой карте появились территории Саянска, которые определены в рамках совместного проекта Росреестра, Кадастровой палаты и уполномоченных органов региона по выявлению неиспользуемой земли, рассказали SIA.RU в Росреестре.

Для реализации этого проекта в регионе сформирован специальный оперативный штаб, занимающийся анализом эффективности использования земельных участков для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства. В него вошли представители Управления Росреестра и Кадастровой палаты по Иркутской области, органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области.  

На последних заседаниях оперштаб утвердил четыре земельных участка, которые можно вовлечь в оборот в Саянске. Потенциал их использования – строительство многоквартирных домов. Ранее уже были выявлены 24 участка под застройку в Иркутске, Братске и прилегающих к ним районах, Ангарском городском округе. И такая работа продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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