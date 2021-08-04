С острова Ольхон вывезли 17 тонн мусора

И это только «туристические» отходы из мест сбора в Прибайкальском национальном парке, организованных ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Вес отходов превысил прошлогодний показатель на 4 тонны, подсчитали сотрудники Островного лесничества. Причины увеличения веса ТБО специалисты ещё выясняют, однако уже готовы поделиться некоторыми фактами и выводами на этот счёт.

Например, руководитель Островного лесничества Юрий Мясников отметил, что текущим летом на подведомственной территории были установлены 6 дополнительных контейнеров для сбора мусора. Они потребовались на северном маршруте (в трёх локациях – КПП Буругер, 6 квартал, станция Узуры) и на южном направлении (озеро Ханхой).