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Банк России запустил видеоблог для предпринимателей

Канал станет своего рода видеоэнциклопедией для малого и среднего бизнеса, рассказали SIA.RU в мэрии Иркутска.

В нем предприниматели узнают, как привлечь деньги для запуска проекта, какие финансовые инструменты использовать на разных этапах развития своего дела, что делать, если финансовые организации отказывают в проведении операций.

Многим будет интересно узнать, как выйти на фондовый рынок и какую поддержку в этом окажет государство. Среди других важных тем – лизинг, краудфинансирование, микрозаймы для МСП, система быстрых платежей для бизнеса и многое другое.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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