Детский сад на 220 мест в микрорайоне Лесном города Иркутска сдадут до конца года

На возведение объекта потратят 330 млн рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

В здании, состоящем из трёх двухэтажных блоков, разместят пищеблок, медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, бассейн, а также группы, в том числе и ясельные с отдельным входом. Детсад будет обеспечен всеми инженерными коммуникациями. Вокруг выполнят благоустройство территории с озеленением и установкой игровой площадки.

Детский сад войдет в единый образовательный комплекс с 33-й школой. Образовательный процесс будет общим, чтобы иметь возможность в старших группах вести подготовку детей для поступления в первые классы. Сейчас ведется подбор педагогического состава.