Налогоплательщики Иркутской области заплатили на 37% больше налогов за первое полугодие 2021 года

Налогоплательщики Иркутской области за первое полугодие 2021 года заплатили в бюджет около 260 млрд рублей налогов и сборов, что на 70 млрд рублей или 37% выше уровня прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 167 млрд рублей или более 64%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 84 млрд рублей или свыше 32%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 14 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов более 8 млрд рублей (свыше 3%).

Кроме того, собрано 62 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

В структуре доходов федерального бюджета 63% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – свыше 105 млрд рублей. Поступления НДПИ в федеральный бюджет на 47 млрд рублей или почти в два раза выше уровня января – июня 2020 года. Основной объем прироста приходится на налог на добычу нефти, главным образом, за счет роста средней цены на нефть, изменения параметров налогообложения добычи углеводородного сырья (отмены части льгот), а также постановки на учет нового налогоплательщика, и получением им лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Иркутской области.