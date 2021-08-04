Новости

Правоохранители выявили 18 автомобилей, стоящих на газонах в Ленинском округе Иркутска

Напомним, что за парковку автотранспорта на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках предусмотрена административная ответственность, рассказали SIA.RU в мэрии.

Это может быть предупреждение либо наложение штрафа. Штрафные санкции предусмотрены для физических лиц в размере от 1 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 5 до 13 тысяч рублей; для юридических лиц – от 10 до 55 тысяч рублей.

Несмотря на то, что специалисты комитета подобные рейды проводят регулярно, жители округа могут сообщать о подобных нарушениях в комитет по управлению Ленинским округом на электронную почту: len_okr@admirk.ru. В письмо необходимо вложить фотографию правонарушения с привязкой к местности. Телефон для справок: 52-03-42.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
АТОР предложила возобновить международный туризм в пандемию
Коронавирусом заразились 130 жителей Иркутска
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании