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АТОР предложила возобновить международный туризм в пандемию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) и туристическим ассоциациям некоторых стран Европы и Азии возобновить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса. В АТОР считают, что пандемия затянется надолго, и промедление с возобновлением туризма усугубит кризис в отрасли.

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АТОР назвало пандемию «частью нашей реальности». Как пишет российская ассоциация, заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «позволяют предположить, что COVID-19 с нами надолго». АТОР призвало мировое туристическое сообщество начать восстановление взаимных поездок, разработав общие правила и стандарты. «Промедление с этим вопросом будет только усугублять кризис в мировой туристической отрасли»,— говорится в заявлении АТОР.

В частности, для перезапуска международного туризма ассоциация считает важным взаимное признание всех вакцин от коронавируса. Прошедшие вакцинацию туристы, по мнению АТОР, должны «беспрепятственно передвигаться» по миру — в частности, на таких туристов не должны распространяться требования о карантине или другие подобные меры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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