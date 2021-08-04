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Правительство Иркутской области предоставит гранты на создание приютов для бездомных животных

На это предусмотрено 19 млн рублей. Соответствующее постановление подписано в Правительстве региона.

Средства грантов будут направляться на развитие материально-технической базы НКО, которые будут участвовать в мероприятиях по отлову, содержанию, вакцинации, стерилизации животных без владельцев на территории Приангарья.

Победители конкурса смогут приобрести модульные здания, ветеринарное оборудование и оборудование для отлова и содержания животных, а также для хранения и утилизации биологических отходов, транспорт. Кроме того, средства господдержки можно использовать на строительство (ремонт) вольеров, ветеринарных блоков, складов, ограждений, обеспечение водо- и электроснабжения.

Максимальный размер гранта составит 3,8 млн рублей. До конца августа будет объявлен прием документов на конкурс по предоставлению субсидий на этот год. Информация о проведении конкурса служба ветеринарии Иркутской области разместит на едином портале Иркутской области, а также на официальном сайте ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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