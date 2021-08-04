Граффити с изображением Лермонтова восстановят в Иркутске

Помимо перехода напротив политеха, художники украсят переход на остановке институт МВД.

«После того, как их закрасили, встречался с авторами проекта. Тогда решили, что восстановим эту местную достопримечательность. Сегодня ребята уже вовсю раскрашивают стены», – говорит мэр Иркутска Руслан Болотов.

Планируем, что граффити в будущем появятся в подземных переходах на Волжской, Цимлянской и институте МВД, а также на фасадах зданий.

Ранее граффити с изображением писателя закрасили. Его нанесли на стену в 2015 году по совместной инициативе администрации города и собственников торгового центра «Лермонтов».