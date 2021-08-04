Росбанк сообщает о новом назначении в розничном бизнесе

Евгений Сеньковский назначен на должность директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

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В новой должности Евгений будет отвечать за стратегическое развитие деятельности в области взыскания, операционную эффективность подразделения и развитие профильных услуг для других компаний, удерживая лидерство на рынке в этом направлении деятельности банка на базе передовых цифровых решений.

Евгений Сеньковский окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Экономика». Начал карьеру в 2007 году в Райффайзенбанке в подразделении дистанционного обслуживания кредитных карт. В 2008 году перешел в банк БНП Париба на должность руководителя группы взыскания задолженности. В 2010 году Евгений назначен начальником отдела взыскания задолженности в ТрансКредитБанке, в 2013 году перешел в группу ВТБ на аналогичную позицию. В 2014 году присоединился к команде Росбанка в должности начальника отдела методологии стратегии и процессов департамента по работе с просроченной задолженности, в 2019 году стал заместителем директора департамента. В прошлом году Евгений был назначен заместителем директора департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами.