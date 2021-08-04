Почти половину всех учителей в Иркутской области привили от коронавируса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что в регионе от коронавируса привили 47% всех учителей.

«Отдельно хочу сказать о вакцинации педагогов. Сейчас она идет полным ходом. Вакцину уже получила почти половина учителей региона – 47%. До 1 сентября нужно привить остальных», – отметил глава региона.

Напомним, по данным на 4 августа в Приангарье от ковида привились 504,5 млн человек первым компонентом, вторым – 412,2 тысячи. В лидерах по вакцинации – Иркутск, Братск и Ангарск, в аутсайдерах – Мамско-Чуйский, Усть-Удинский и Катангский районы.