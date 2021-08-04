Строящий иркутский сад подрядчик выбился из графика из-за поднятия уровня грунтовых вод

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что подрядчик, возводящий детский сад в микрорайоне Лесной Иркутска выбился из графика из-за повышения уровня грунтовых вод.

«Не всё идёт гладко. Из-за проблем с грунтовыми водами подрядчик выбился из графика. Будет навёрстывать. Строительную готовность сада надо обеспечить к концу текущего года. Это не обсуждается. Запускать в работу дошкольное учреждение будем в 2022-м», – отметил глава региона.

Напомним, сегодня стало известно, что объект будет рассчитан на 220 мест, строительство обойдется в 330 млн рублей. Детсад станет частью единого образовательного комплекса, в который также войдет 33-я школа.