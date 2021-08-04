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Бурятия представит туристический и инвестиционный потенциал на Восточном экономическом форуме

Республика Бурятия примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 2–7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума. Название экспозиции региона – «Байкал – Бурятия. Традиции с будущим».

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Внутри павильона можно будет узнать об инвестиционном и туристическом потенциале, а также перспективах развития региона. Сама экспозиция будет разделена на четыре зоны в соответствии с временами года. 

Так, в группах «Зима» и «Лето» разместят информацию о туризме в Бурятии. Посетители в интерактивном формате смогут самостоятельно выбрать маршрут путешествия по Байкалу, а также забронировать тур в Бурятию. 

В зоне «Весна» пройдет выставка художников и скульпторов региона. В зоне «Осень» запланирована презентация двух проектов: реновация центральной части Улан-Удэ и создание дата-центра в Мухоршибирском районе Республики. 

В центре павильона с помощью интерактивных панелей можно будет ознакомиться с основными инвестиционными проектами Бурятии. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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