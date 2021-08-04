Известная телеведущая Елена Летучая вместе с иркутянином собрала покрышки со дна Байкала

Блогер и экоактивист Егор Лесной сообщил на своей странице в Instagram, что накануне совершил погружение на дно Байкала, расположенного в Иркутской области, вместе с известной телеведущей Еленой Летучей – им удалось собрать 200 кг покрышек.

«Все прошло отлично. Елена была в шоке от увиденного, а мы собрали и подняли еще 20 покрышек со дна Байкала, а это около 200 кг. Работы очень много, но сердце радуется, когда ты понимаешь, что очистил полностью, хоть и небольшой, но участок акватории озера», – отметил активист.

Погружение происходило в районе поселка Листвянка. Помимо покрышек, были собраны и другие отходы. «Шин много, хочется взять мешок, потому что кроме шин там еще много другого мусора», – рассказала Летучая после погружения.

За июль Егору Лесному вместе с помощниками удалось вытащить со дна Байкала 4,3 тонны покрышек. Активист пояснил, что он достает из озера в основном покрышки, потому как они относятся к четвертому классу опасности отходов, и, находясь в воде, выделяют множество опасных веществ. В дальнейшем дайвер намерен отправить отходы на переработку, а из обработанных материалов сделать безопасное покрытие для детской площадки в поселке Листвянка.