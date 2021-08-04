Дерипаска считает, что ЦБ подрывает экономический рост в России

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал действия ЦБ по повышению ключевой ставки на фоне падения индекса деловой активности (PMI) сферы услуг в России. В июле он опустился до 53,5 пункта, это минимум за пять месяцев.

По мнению Дерипаски, «очень странно выглядят» заявления ЦБ за последние полтора месяца о «якобы неконтролируемом повышении спроса в экономике, который нужно задавить, "сбалансировать" немедленным повышением процентных ставок до запретительного уровня».

– В очередной раз удивляешься, как Центральный Банк действует вопреки установкам правительства, пытающегося оживить экономический рост, поддержать занятость, преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан. Фактически задрав ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран, Центральный Банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста. О каком росте или удвоении инвестиций можно мечтать в следующие 3-5 лет, если доходность этих инвестиций, приведенная с учетом доходности по финансовым инструментам, скорее всего, будет отрицательной? – заявил бизнесмен в Telegram.

Олег Дерипаска является постоянным критиком действующей банковской системы и ЦБ. В прошлом году на Столыпинском форуме он заявил, что многие предприятия не могут проводить модернизацию, не могут привлекать ресурсы, потому что они заложены, что называется до трусов. Они не могут рефинансировать свои долги, потому что ЦБ вводит запрет на некоторые процедуры реструктуризации.

– Мы все в кабале у банков – и военно-промышленный комплекс, и муниципалитеты, потому что без денег невозможно развиваться. Возможно, это была неплохая идея – создать мегарегулятор, создать центр, где бы возникал капитал. Не получилось. Поэтому Центральный банк нужно вернуть и заставить его действовать вместе с правительством, обеспечивая возникновение денежной массы, которая будет использоваться экономикой.