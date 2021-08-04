Шойгу отправил три экипажа вертолетов Ми-8 в Иркутской области тушить лесные пожары

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу и командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин дали поручение подготовить три экипажа вертолетов Ми-8, оборудованных специальными водосливными устройствами, к тушению лесных пожаров на севере и северо-западе Иркутской области, сообщается на сайте Минобороны России.

«Вертолетчикам ЦВО предстоит провести сбросы воды на очаги возгорания в Катангском и Киренском районах. Также для ликвидации пожаров в Иркутской области создана группировка войск из состава соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе. Она насчитывает около 450 человек и свыше 90 единиц военной техники, в том числе авиационной», – говорится в сообщении.

По данным «Авиалесохраны», на 4 августа в Иркутской области леса горят на площади 105,3 тысячи га. Приангарье находится на втором месте по объему горящих природных территорий в стране. Впереди – только Якутия, где огнем охвачены 843,7 га тайги.