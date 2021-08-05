Альфа-Банк заплатит 1000 рублей за рекомендации

Альфа-Банк будет платить клиентам вдвое больше за рекомендации дебетовой карты по программе «Заработайте с Альфа-Банком»: 1000 рублей за каждого приглашенного друга вместо обычных 500 рублей.

Для получения 1000 рублей достаточно выбрать в мобильном приложении раздел с рекомендациями, нажать на «Рекомендовать» и отправить другу ссылку для оформления дебетовой карты Альфа-Банка. Деньги поступят после первой покупки друга по карте.

Также оба клиента принимают участие в ежемесячном розыгрыше 100 000 рублей. Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 000 рублей каждому.

Акция действует со 2 по 31 августа 2021 года. Узнать подробности и начать зарабатывать на рекомендациях можно на https://alfa.me/vsem1000