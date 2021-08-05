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Банк «Открытие» вошел в топ-3 банков по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки

Банк «Открытие» поднялся на третье место среди российских банков по выдачам кредитов на рефинансирование ипотеки по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора, подготовленного ДОМ.РФ совместно с Frank RG.

С января по июнь 2021 года «Открытие» рефинансировал более 10,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 27,7 млрд рублей. Доля банка в общей выдаче топ-20 банков составила 8,9%.

За год «Открытие» нарастил объем выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки в 3,8 раза, поднявшись сразу на 6 позиций в рейтинге банков-лидеров по объему рефинансирования ипотеки.

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Всего топ-20 банков за 6 месяцев 2021 года выдали на цели рефинансирования 130 тысяч кредитов на 311 млрд рублей. Это больше на 32% в количественной выражении и на 38% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рефинансировать ипотеку в банке «Открытие» можно по ставке от 7,7% годовых. Сумма кредита от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн рублей для остальных регионов России. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. При рефинансировании ипотеки клиент может также получить под ипотечную ставку дополнительную сумму до 2 млн рублей на личные нужды. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение банк примет за 3 минуты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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