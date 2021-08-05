Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут стать патронами шедевров Третьяковки

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поддержал совместный проект Третьяковской галереи и платежной системы «Мир». Теперь, каждая покупка по карте «Мир» может стать вашим вкладом в сохранение и развитие национального искусства.



Участники получат возможность бесплатно собрать персональную цифровую галерею шедевров, а также стать патроном уникального произведения. Как принять участие в проекте:



• зарегистрируйте карту «Мир» в проекте «Моя Третьяковка»;

• совершайте по карте ваши обычные покупки в магазинах, в том числе онлайн, на сумму от 10 000 рублей в месяц;

• каждый месяц добавляйте в персональную галерею до 20 шедевров из уникальной коллекции платежной системы «Мир»;

• если сумма ваших покупок в месяц составит 30 000 рублей или более, вы можете поучаствовать в розыгрыше на роль патрона уникального шедевра.



Принять участие в акции можно с 18 февраля 2021 по 31 января 2022.



Организатор акции – Оператор программы лояльности для Держателей карт «Мир» Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11 Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184. ИНН 7706812159 КПП 997950001 ОГРН 1147746831352 Тел. 8 495 705-9999 4.2.



Акция проводится при участии Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» (Государственная Третьяковская галерея). Адрес местонахождения: Россия, 119017, г. Москва, Лаврушинский пер., д. 10. Адрес для корреспонденции: Лаврушинский пер., д. 10, Москва, 119017. ИНН 7706032800 КПП 770601001 ОГРН 1027739407079 Тел. 8(495) 957-0727.

