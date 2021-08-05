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Стоимость каско для первого российского электрокара Zetta составит 35 тысяч рублей

Специалисты страховой компании «Согласие» рассчитали стоимость полиса каско для самого маленького электромобиля Zetta, выпуск которого планируется начать в России до конца 2021 года.

Минимальная стоимость первого российского электрокара, как ожидается, составит 550 тыс. руб. Полис каско в среднем обойдется в 35 тыс. руб. При этом, прогнозируют эксперты, для повсеместного использования электрокаров и, соответственно, их страхования необходимо создавать станции техобслуживания, которые занимались бы ремонтом таких машин и определяли его рыночную стоимость, по всей стране.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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