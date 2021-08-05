Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент»

Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года.

Акция дает возможность всем желающим разместить средства по максимальной ставке до 6,5% на срок до 3 лет. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения всего 3 тыс. рублей.

По данным Иркутского регионального филиала Россельхозбанка, спрос на вклады среди жителей региона вырос в годовом выражении в 1,5 раза. С 1 января по 1 августа 2021 года в банке оформлено 1400 вкладов против 920 вкладов за аналогичный период 2020 года.

«Мы отмечаем желание наших клиентов не только сохранить, но и приумножить свой доход. Банковский вклад остается одним из самых надёжных инструментов защиты, сбережения и накопления. Существует определенный экономический подход, который подразумевает наличие от 10% до 50% денежных средств в депозитах, что позволяет сформировать классический бюджетный портфель, независимо от того, просчитываете ли вы бизнес- предприятие либо семейный бюджет. Вклад является надежным инструментом размещения денежных средств, а акционное предложение «Жаркий процент» дает возможность клиентам разместить вклады по выгодным условиям», – подчеркнула директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.