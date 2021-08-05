К устройству ливневой канализации приступили на улице Канской в Иркутске

Сейчас силами МУП «ИркутскАвтодор» ведется подготовка котлована, после этого будет уложена труба диаметром 1000 мм и длиной 95 метров, рассказали SIA.RU в мэрии.

– Участок на улицах Канская – Загоскина давно был одним из самых проблемных. Во время каждого ливня здесь скапливается вода. Чтобы не допустить подтопления частных домов, приходилось откачивать воду мотопомпами. Ливневка здесь будет сделана в кратчайшие сроки, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Как пояснили специалисты, причиной подтопления стал антропогенный фактор. При отсыпке территории автостоянки частным лицом был проложен водоотводной лоток, который не соответствовал нормам. В итоге он разрушился.

Сейчас котлован практически готов. Все необходимые материалы закуплены. По поручению мэра в ближайшие дни рабочие приступят к установке смотровых колодцев и монтажу трубы. После усадки грунта проведут асфальтирование участка.