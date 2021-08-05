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Лесные пожары в Иркутской области тушат около тысячи пожарных

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Работает более 102 единиц техники, рассказали SIA.RU в Рослесхозе.

К борьбе с огнем привлечены не только региональные силы, но и авиапожарные из республик Тыва и Бурятия, Забайкальского края. Для координации тушения в регион прибыл заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов. 

На начало суток 4 августа в регионе проводилось тушение 55 пожаров на площади, пройденной огнем, 105 тыс. га. Замглавы Рослесхоза пояснил, что площадь, пройденная огнем, не равна площади погибшего леса. Для определения площади выбывших лесов после тушения пожара специалисты проводят лесопатологическое обследование. 

В 2020 году общая площадь, пройденная огнем лесных пожаров в России, составила 9,1 млн га. При этом, по данным региональных лесных ведомств, гибель лесов подтверждена на площади 90 тыс. га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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