В России введут налог на мясо для спасения климата – эксперт

Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, передает слова спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ТАСС.

«Нам казалось, что углеродный налог – это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. По мере того, как температура на планете будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство», – сказал Песков.

Он также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.