Новости

В России введут налог на мясо для спасения климата – эксперт

Читайте также:

Сезонного снижения цен на овощи не будет?
4 августа 2021
Россия почти в 1,5 раза увеличила сбор арбузов за 30 лет
4 августа 2021

Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, передает слова спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ТАСС

«Нам казалось, что углеродный налог – это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. По мере того, как температура на планете будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство», – сказал Песков. 

Он также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Общее число заболевших коронавирусом в Иркутской области приближается к отметке в 88 тысяч
Спрос на ПЦР-тесты вырос в разы, на экспресс-тесты упал
Роспотребнадзор объяснил, почему необходима ревакцинация от COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании